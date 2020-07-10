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10.07.2020  13:53   

Машинистам харьковского метро пообещали июльскую зарплату вовремя

С работниками харьковского метрополитена, которым задолжали зарплату за время карантинного простоя, пообщался заместитель гендиректора Владислав Теренко.


://facebook.com

Об этом журналистам рассказал один из участников утреннего сбора коллектива метро Дмитрий Цирковой.

"Пообещали, что июльская зарплата будет выплачиваться вовремя. А задолженность - по возможности", - сказал Цирковой.

Разговор машинистов с представителем администрации длилась более часа.

50 млн кредита на зарплаты предприятие еще не оформило, сообщил журналистам телефону заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

"Кредит не берется за один день. Это очень сложная процедура. Это процедура залога. Но каждый день продолжается выплата заработной платы. И в ближайшее время мы, в любом случае, погасить, задолженности не сможем", - сказал Водовозов.

По его словам, общая сумма задолженности составляет более 20 млн. Он утверждает, что речь идет о 1,5 месяца невыплаты.

"Мы наверстываем задолженность в связи с вынужденной остановкой метрополитена", - сказал Водовозов.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  метро, харьков, поезд, движение, зарплата
 
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