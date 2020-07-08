08.07.2020 09:02

По переулку Ивана Каркача дорожники обновляют покрытие (ВИДЕО)

Сейчас дорожники кладут асфальтобетон на участке от улицы Плиточной до Электровозной. Позже отремонтируют участок от Электровозной до улицы Мира.



//izvestia.kharkov.ua

Покрытие дороги в переулке Ивана Каркача в прошлом веке было сделано из брусчатки. Покрытие сильно износилось, его ремонтировали, однако частично. Со временем дорога превратилась в направление.

В 2020 году за него взялись основательно и капитально. Дорожники кладут асфальтобетон на участке от улицы Плиточной до Электровозной.



«Площадь этого участка составляет 1 300 квадратных метров. Проезжая часть дороги от улицы Плиточной до Электровозной была в очень ужасном состоянии. Этот участок мы перекрываем одной большой «картой», потому что мелкий ремонт, т.к. называемый «ямочный», не спас этот кусок переулка», – рассказал начальник дорожно-эксплуатационной филиала №6 КП «Дорремстрой» Александр Замай.



В ближайшие будет обновлен первый участок переулка Ивана Каркача. Далее в планах ремонт покрытия по переулку Северному – от улицы Северной до местного рынка. Это около 2500 квадратных метров дороги. А со временем дорожники обещают вернуться и закончить ремонт в переулке Каркача.



«Уже есть вся техническая документация на капитальный ремонт переулка Ивана Каркача от улицы Электровозной до улицы Мира. Которая составляет 4 000 квадратных метров. Там будет полностью снято верхний слой покрытия, там где оно осталось, переставлен борт. Но и естественно, я уверен, будут довольны. Заранее просим извинения, за то, что мы её перекроем, движения по ней не будет. Но об этом мы вам сообщим заранее», – сообщил Александр Замай.



