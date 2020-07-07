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07.07.2020  13:23   

Заочный экзамен по вождению авто и автобусов перестал быть анекдотом

В Украине реально планируют ввести дистанционное обучение водителей.


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Правительство подготовило проект постановления "О реализации экспериментального проекта по осуществлению дистанционной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств аккредитованными заведениями через образовательный портал Министерства внутренних дел с использованием технологий дистанционного обучения". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что таким образом станет возможно обучать Правилам дорожного движения, строению и эксплуатации транспортных средств, основам безопасности движения и оказанию домедицинской помощи дистанционно.

"Согласно проекту, станет возможно теоретическую часть обучения водителей сделать на дистанционной основе. Для этого заведение, которое проводит обучение, должно зарегистрировать абитуриента в Едином государственном реестре Министерства внутренних дел в электронной форме. Далее обучение будет проводиться онлайн – это будут лекции, которые ученики будут слушать индивидуально или группой до 10 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вся система будет базироваться на образовательном портале МВД и программном обеспечении, которое разрабатывает государственная компания.

Источник:   newsone
 Тэги:  экзамен, права, вождение, школа
 
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