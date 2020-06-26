Вагоны обновленного харьковского метро-трубы получили первую «визию»

Китайские производители показали какими будут новые вагоны харьковского метро, купленные на деньги европейского банка реконструкции и развития.
Китайская машиностроительная корпорация CRRC опубликовала визуализацию вагонов, которые планирует поставить Харьковскому метрополитену. Как
Компания должна поставить 40 вагонов, запасные части, инструменты и оказать вспомогательные услуги для метро Харькова.
Напомним, в начале июня стало известно, что CRRC Тangshan выиграла открытый международный тендер на поставку 8 составов метро, предназначенных для линий Харьковского метрополитена. Сделка должна быть выполнена за 35 месяцев. Размер заказанных вагонов - 2675 мм в ширину и 3650 мм в высоту. Длина каждого состава из пяти таких вагонов - 96,18 м. Составы рассчитаны на колею 1520 мм и максимальную скорость движения 80 км/ч. Поезда не будут иметь перегородок между вагонами.
Позже Крюковский вагоностроительный завод заявил, что будет оспаривать решение тендерного комитета, выбравшего поставщиком китайскую компанию. Также КВСЗ направил жалобу в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка, который кредитует данную сделку.
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