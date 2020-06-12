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12.06.2020  16:33   

Трамваї №16 і 26 на два тижні змінять маршрути, а 16А - не ходитиме

Рух буде заборонений з 15 червня до 30 червня 2020 року..


//city.kharkov.ua
Рух трамваїв по вул. Героїв Праці та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до Журавлівського гідропарку, буде заборонений з 15 червня до 30 червня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайної переїзду в районі зупинки «Сосновий бір».
 
У зв'язку з цим, рух трамваїв буде організований наступним чином:
 
№16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (ст. м. «Київська») - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;
 
№26: Журавлівський гідропарк - вул. Шевченка - вул. Матюшенка - Журавлівський узвіз - вул. Весніна - вул. Мироносицька - пл. Першого Травня - вул. Сумська - Білгородське шосе - Лісопарк;
 
№16А - не ходить.
Тэги:  движение, маршрут, харьков, запрет
 
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