12.06.2020 16:33

Трамваї №16 і 26 на два тижні змінять маршрути, а 16А - не ходитиме

Рух буде заборонений з 15 червня до 30 червня 2020 року..



//city.kharkov.ua

Рух трамваїв по вул. Героїв Праці та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до Журавлівського гідропарку, буде заборонений з 15 червня до 30 червня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайної переїзду в районі зупинки «Сосновий бір».

У зв'язку з цим, рух трамваїв буде організований наступним чином:

№16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (ст. м. «Київська») - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;

№26: Журавлівський гідропарк - вул. Шевченка - вул. Матюшенка - Журавлівський узвіз - вул. Весніна - вул. Мироносицька - пл. Першого Травня - вул. Сумська - Білгородське шосе - Лісопарк;

№16А - не ходить.