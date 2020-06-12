12.06.2020 17:19

Тролейбус №2 тимчасово курсуватиме за іншим маршрутом

Рух транспорту буде обмежено з 9:00 до 18:00 15 та 16 червня.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по вул. Академіка Проскури, на ділянці від вул. Поздовжньої до Білгородського шосе, буде обмежено з 9:00 до 18:00 15 та 16 червня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини.

Пропуск транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі руху.

У цей же час буде заборонений рух тролейбусів по вул. Академіка Проскури, на ділянці від вул. Чкалова до розворотного кола «Пр. Жуковського».

Маршрут руху частини тролейбусного маршруту №2 зміниться наступним чином: розворотне коло «Вул. Рудика» - вул. Лісопарківська - вул. Чкалова - Білгородське шосе - вул. Сумська - пр. Незалежності - пр. Науки - розворотне коло «ст. м. «Наукова».