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12.06.2020  17:19   

Тролейбус №2 тимчасово курсуватиме за іншим маршрутом

Рух транспорту буде обмежено з 9:00 до 18:00 15 та 16 червня.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Академіка Проскури, на ділянці від вул. Поздовжньої до Білгородського шосе, буде обмежено з 9:00 до 18:00 15 та 16 червня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини. 
 
Пропуск транспорту буде організований по вільній від виконання робіт смузі руху.
 
У цей же час буде заборонений рух тролейбусів по вул. Академіка Проскури, на ділянці від  вул. Чкалова до розворотного кола «Пр. Жуковського».
 
Маршрут руху частини тролейбусного маршруту №2 зміниться наступним чином: розворотне коло «Вул. Рудика» - вул. Лісопарківська - вул. Чкалова - Білгородське шосе - вул. Сумська - пр. Незалежності - пр. Науки - розворотне коло «ст. м. «Наукова».
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  запрет движения, троллейбус №2, харьков
 
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