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29.05.2020  18:35   

У суботу трамвай №8 на кілька годин змінить маршрут руху

Рух заборонений з 14:00 до 20:00 30 травня.


//city.kharkov.ua
Рух трамваїв по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Молодої Гвардії до вул. Кошкіна, буде заборонений з 14:00 до 20:00 30 травня.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням технічного обстеження Балашівського шляхопроводу.
 
У зв'язку з цим, рух трамвая №8 буде організований наступним чином: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - вул. Героїв Сталінграда - вул. Одеська;
 
у напрямку розворотного кола «602 м/р»: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602 м/р.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, запрет движения
 
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