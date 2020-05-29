29.05.2020 18:35

У суботу трамвай №8 на кілька годин змінить маршрут руху

Рух заборонений з 14:00 до 20:00 30 травня.



//city.kharkov.ua

Рух трамваїв по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Молодої Гвардії до вул. Кошкіна, буде заборонений з 14:00 до 20:00 30 травня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням технічного обстеження Балашівського шляхопроводу.

У зв'язку з цим, рух трамвая №8 буде організований наступним чином: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - вул. Героїв Сталінграда - вул. Одеська;

у напрямку розворотного кола «602 м/р»: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602 м/р.