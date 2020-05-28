28.05.2020 08:21

Что происходит на закрытой части Московского проспекта (ВИДЕО)

Часть Московского проспекта на реконструкции. На месте проведения ремонта – строительная площадка.



// izvestia.kharkov.ua

Полностью срезанное асфальтовое покрытие, котлован глубиной в более чем полтора метра и полный демонтаж трамвайного полотна. Именно так сейчас выглядит часть одной из главных и самых длинных транспортных артерий Харькова -–Московский проспект. Работы по капремонту ведутся на участке от гимназических набережной до пересечения с площадью Героев небесной сотни.



Участок проспекта полностью перекрыт для транспорта. Автомобилям приходится объезжать его по прилегающим улицам. Трамваи вообще не ходят.



Сейчас на месте перекрытого участка в работе с десяток машин спецтехники. Одни готовят территорию, чтобы добраться до коммуникаций. Другие убирают трамвайное полотно. Плавно отрезок дороги готовят к основному блоку работ по реконструкции.



«Мы взяли очень небольшой, с одной стороны, кусочек, но там очень большой объем работ. Там полная замена всех коммуникаций, рельсового полотна, приведение территории в порядок от дома к дому, с тротуарами и дорогой. Это постепенная многолетняя работа, которая будет завершена и будет все в порядке», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.



Из-за сложности проекта – в связи с полной перекладкой коммунальных сетей от водопровода до ливневой канализации – работы продлятся в несколько этапов. Как сообщили в городском совете, реконструкцию планируют завершить до начала осени.