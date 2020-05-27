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27.05.2020  09:12   

Укрзалізниця открыла продажу билетов на два Интерсити из Харькова

Компания открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня.


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Продажа билетов открыта на поезда:
№721 / 722 Киев-Харьков,
№726 / 725 Киев-Харьков,
№763 / 764 Киев-Одесса,
№711 / 712 Киев-Константиновка,
№740 / 739 Киев-Кривой Рог.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах.

Пассажиры будут допускаться к поездке исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

О дальнейшем восстановлении движения поездов и открытия продажи билетов будет сообщено дополнительно.

Источник:   УЗ
 Тэги:  поезд, интерсити, харьков
 
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