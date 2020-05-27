27.05.2020 09:12

Укрзалізниця открыла продажу билетов на два Интерсити из Харькова

Компания открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня.



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Продажа билетов открыта на поезда:

№721 / 722 Киев-Харьков,

№726 / 725 Киев-Харьков,

№763 / 764 Киев-Одесса,

№711 / 712 Киев-Константиновка,

№740 / 739 Киев-Кривой Рог.



Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах.



Пассажиры будут допускаться к поездке исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.



Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.



О дальнейшем восстановлении движения поездов и открытия продажи билетов будет сообщено дополнительно.