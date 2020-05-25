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25.05.2020  13:37   

Збитки метро у Харкові становлять близько 200 мільйонів гривень

Збитки Харківського метрополітену за час двомісячного простою у зв'язку з карантином склали понад 180 млн. грн.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 25 травня 2020 року, повідомив журналістам генеральний директор КП «Харківський метрополітен» В'ячеслав Стаматін.
 
За його словами, незважаючи на те, що підприємство більше двох місяців не працювало в повному обсязі і не здійснювало перевезення пасажирів, штат співробітників вдалося зберегти в повному складі. З 2,3 тис. співробітників у відпустку були відправлені близько 400 осіб, і то за власним бажанням.
 
«За час карантину у нас на підприємстві ніхто не звільнився. Навіть були бажаючі влаштуватися до нас на роботу. Ми намагалися відправляти у відпустки людей тільки добровільно, наприклад, тих співробітників, які не могли дістатися до роботи в зв'язку з обмеженням роботи транспорту. Вони, за бажанням, писали заяву за свій рахунок», - зазначив В'ячеслав Стаматін.
 
При цьому він повідомив, що на сьогоднішній день на підприємстві є проблема з виплатою заробітної плати.
 
«Затримки із зарплати є за березень-квітень і частково за травень. Нам пообіцяли на цей час надати кредит на погашення заробітної плати в розмірі 50 млн грн. Також всі кошти, які ми зараз заробимо, будуть спрямовані, в першу чергу, на погашення заборгованості із зарплати»,- зазначив В'ячеслав Стаматін.
 
При цьому директор метрополітену підкреслив, що вартість проїзду в метро підвищуватися не буде.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  карантин, метро, харьков, коронавирус, убытки
 
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