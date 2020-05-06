06.05.2020 13:23

Харьковский аэропорт для международных рейсов летом не откроют - министр Кулеба

Авиасообщение Украины с другими странами летом не возобновится, - решение МИД Украины.



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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключает, что до сентября может быть возобновлено международное авиасообщение, в то время, как Пристайко посоветовал не ехать в Европу на отпуск этим летом.

Об этом он сообщил 5 мая в эфире телеканала .



"Скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - сказал он.



По его словам, летом возможно возобновление внутреннего авиасообщения, а возобновление международного зависит не только от Украины, но и от других стран.



Министр выразил надежду, что международное авиасообщение начнет восстанавливаться с сентября.



В то же время он напомнил, что по оценкам ряда экспертов, осенью возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом в мире.



Как сообщали Українськi Новини, Украина закрыла авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 17 марта.



Кроме того, пандемия коронавируса может продлиться два года.