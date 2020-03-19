Городская власть готовит обращение в Кабмин с просьбой возобновить работу метро (ВИДЕО)

Метро - это жизнь, подчеркнул мэр Харькова.
Об этом Общественному после заседания "Антикризисного штаба" , организованного во главе с бизнесменом Александром Ярославским, сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
"Обращение к Кабинету Министров, чтобы они пересмотрели, так как ни Харьков, ни Киев, ни Днепр не выдержат этого напора потока пассажиров, которые сегодня привязаны к работе, потому что это трудовые коллективы и так далее", - сказал Кернес.
На вопрос, чего именно просят власти Харькова, - полностью запустить метро или с ограничениями, Кернес ответил:
"Может с ограничениями, но запустить метро. Метро - это жизнь ... Уже готовится обращение, уже работаем, не сидим на одном месте".
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
В Харькове будет преимущественно ясно. Без существенных осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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