Главная Новости Дороги и транспорт Городская власть готовит обращение в Кабмин с просьбой возобновить работу метро (ВИДЕО)
19.03.2020  16:28   

Городская власть готовит обращение в Кабмин с просьбой возобновить работу метро (ВИДЕО)

Метро - это жизнь, подчеркнул мэр Харькова.


Скрин заседания оперативного штаба

Об этом Общественному после заседания "Антикризисного штаба" , организованного во главе с бизнесменом Александром Ярославским, сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

"Обращение к Кабинету Министров, чтобы они пересмотрели, так как ни Харьков, ни Киев, ни Днепр не выдержат этого напора потока пассажиров, которые сегодня привязаны к работе, потому что это трудовые коллективы и так далее", - сказал Кернес.

На вопрос, чего именно просят власти Харькова, - полностью запустить метро или с ограничениями, Кернес ответил:

"Может с ограничениями, но запустить метро. Метро - это жизнь ... Уже готовится обращение, уже работаем, не сидим на одном месте".

Источник:   Громадське
 Тэги:  транспорт, харьков, метро, кернес, ярославский коронавирус
 
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