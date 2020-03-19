19.03.2020 16:28

Городская власть готовит обращение в Кабмин с просьбой возобновить работу метро (ВИДЕО)

Метро - это жизнь, подчеркнул мэр Харькова.



Скрин заседания оперативного штаба

Об этом Общественному после заседания "Антикризисного штаба" , организованного во главе с бизнесменом Александром Ярославским, сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

"Обращение к Кабинету Министров, чтобы они пересмотрели, так как ни Харьков, ни Киев, ни Днепр не выдержат этого напора потока пассажиров, которые сегодня привязаны к работе, потому что это трудовые коллективы и так далее", - сказал Кернес.

На вопрос, чего именно просят власти Харькова, - полностью запустить метро или с ограничениями, Кернес ответил:

"Может с ограничениями, но запустить метро. Метро - это жизнь ... Уже готовится обращение, уже работаем, не сидим на одном месте".