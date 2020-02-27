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27.02.2020  13:23   

Рух по вулиці Астрономічній буде заборонено до травня

Рух транспорту по вул. Астрономічній, на ділянці від вул. Академіка Проскури до пров. Астрономічного, буде заборонено до 15 травня.


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Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з продовженням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційній мережі по вул. Астрономічній у районі будинку №7. Раніше рух планувалося відкрити у кінці лютого.

Нагадаємо, що об'їхати закриту ділянку можна по пр. Жуковського. На час робіт автобуси №33е, 247е, 278 курсують так: - вул. Академіка Проскури - пр. Жуковського - розворотне коло «Проспект Жуковського». 

Источник:   ХГС
 Тэги:  дорога проезд, ограничение, харьков, движение
 
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