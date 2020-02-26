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26.02.2020  09:32   

Увечері в середу і четвер тролейбус №47 не ходитиме

Рух тролейбусів по вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Сердюка і вул. Наталії Ужвій, на ділянці від розворотного кола «Ст. м. «Героїв Праці» до розворотного кола «Північна Салтівка», з 23:00 до 5:00 в ніч з 26 на 27 лютого та в ніч з 27 на 28 лютого буде заборонено.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами на кабельних мережах і зовнішньому освітленні для тролейбусної лінії.

У зв'язку з цим тролейбус №47 пізно ввечері 26 і 27 лютого курсувати не буде.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков
 
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