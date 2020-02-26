Трамвай №27 на три дні змінить маршрут, а трамваї №16, 16А не ходитимуть

Рух трамваїв по вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде заборонено з 9:00 26 лютого до 18:00 28 лютого.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій на перехресті вул. Академіка Павлова - пр. Ювілейний.
На цей період трамваї ходитимуть так:
№27: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (ст. метро «Київська») - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;
№16, 16А: не ходитимуть
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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