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26.02.2020  08:31   

Трамвай №27 на три дні змінить маршрут, а трамваї №16, 16А не ходитимуть

Рух трамваїв по вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде заборонено з 9:00 26 лютого до 18:00 28 лютого.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій на перехресті вул. Академіка Павлова - пр. Ювілейний.

На цей період трамваї ходитимуть так:

№27: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (ст. метро «Київська») - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;

№16, 16А: не ходитимуть

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков
 
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