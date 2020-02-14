Водителям возвращать 18% страховки за безопасное вождение - при профильном министерстве создано приложение

«Стартап Штрафы UA разработал приложение, должен снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождения конкретного водителя и мотивировать не нарушать. По ответственное поведение на дороге водитель получает награду - до 18% кэшбек от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения », - заявил В.Криклий.

«Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложено сумму кэшбек. Стартап также разработал виджет для городов. он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности », - пояснил министр.