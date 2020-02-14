Водителям возвращать 18% страховки за безопасное вождение - при профильном министерстве создано приложение

Министр инфраструктуры Владислав КриклийВ Украине заявил, что создан первый электронный сервис, который насчитывает деньги за безопасное вождение.
«Стартап Штрафы UA разработал приложение, должен снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождения конкретного водителя и мотивировать не нарушать. По ответственное поведение на дороге водитель получает награду - до 18% кэшбек от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения », - заявил В.Криклий.
«Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложено сумму кэшбек. Стартап также разработал виджет для городов. он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности », - пояснил министр.
Сейчас сервис «Безопасное вождение» работает в тестовом режиме. Уже разработан приложение для IOS и все желающие водители могут протестировать бета-версию программы. Также разработчики планируют запуск приложения для Android.
Интерфейс приложения
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
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