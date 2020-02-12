Под Харьковом дороги проездные – САД

Проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковской области.
На дорогах работает 218 единиц спецтехники и 255 рабочих. Дорожные предприятия работают во всех направлениях, особое внимание направлено на маршруты с наибольшей интенсивностью движения и на аварийно опасные участки (спуски, подъемы). В течение суток на обработку дорог противогололедными материалами были использованы: 1991м3 песчано-соляной смеси и 395т технической соли.
По состоянию на 9:00 утра 12 февраля, наблюдаются осадки в виде снега почти по всей территории Харьковской области. В юго-западных районах (Красноградский, Зачепиловский, Кегичевский, Сахновщинский, Лозовской) и в таких районах, как: Краснокутский и Великобурлукский - снег более интенсивный, с порывами ветра 15 - 20 м / с. Здесь работа направлена на очистку проезжей части и ликвидации снежных заносов.
По прогнозу синоптиков, в течение дня будет наблюдаться снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, с переходом днем на западный 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем от -2 ° С до + 1 ° С.
Работниками дорожных предприятий постоянно проводится мониторинг состояния проезда, как патрульным обследованием так и с помощью камер наблюдения. Определены наиболее вероятные места скопления большегрузных транспортных средств на которых дополнительно дежурит дорожная техника, приспособленная для буксировки.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Сегодня отмечается международный праздник, который подарила миру Украина.
влажность:
давление:
ветер: