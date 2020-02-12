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12.02.2020  09:53   

Под Харьковом дороги проездные – САД

Проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковской области.


//kh.ukravtodor.gov.ua

На дорогах работает 218 единиц спецтехники и 255 рабочих. Дорожные предприятия работают во всех направлениях, особое внимание направлено на маршруты с наибольшей интенсивностью движения и на аварийно опасные участки (спуски, подъемы). В течение суток на обработку дорог противогололедными материалами были использованы: 1991м3 песчано-соляной смеси и 395т технической соли.

По состоянию на 9:00 утра 12 февраля, наблюдаются осадки в виде снега почти по всей территории Харьковской области. В юго-западных районах (Красноградский, Зачепиловский, Кегичевский, Сахновщинский, Лозовской) и в таких районах, как: Краснокутский и Великобурлукский - снег более интенсивный, с порывами ветра 15 - 20 м / с. Здесь работа направлена ​​на очистку проезжей части и ликвидации снежных заносов.

По прогнозу синоптиков, в течение дня будет наблюдаться снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, с переходом днем ​​на западный 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ​​от -2 ° С до + 1 ° С.

Работниками дорожных предприятий постоянно проводится мониторинг состояния проезда, как патрульным обследованием так и с помощью камер наблюдения. Определены наиболее вероятные места скопления большегрузных транспортных средств на которых дополнительно дежурит дорожная техника, приспособленная для буксировки.

Источник:   Служба автомобильных дорог
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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