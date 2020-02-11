11.02.2020 15:41

Харків чистять від снігу у дві зміни (ФОТО)

Дороги Харкова від снігу сьогодні, 11 лютого, очищають 145 одиниць техніки та 151 дорожній робітник.



//city.kharkov.ua

Як повідомив майстер ділянки «Магістраль» КСП «Шляхрембуд» Віктор Левченко, по місту працюють автомобілі МАЗ «Глобус» та МДК, які чистять дорожнє полотно, а також посипають його піском і сіллю.

«Глобуси» підбивають і чистять сніг, посипають дорогу сіллю. МДК - це «ЗІЛи», там теж є відвал і щітка, тобто техніка може не тільки підбивати, а й підчищати сніг, а також посипати піщано-сольовою сумішшю», - пояснив Віктор Левченко.

Він зазначив, що техніки і людей вистачає. Дорожні робітники прибирають пішохідні переходи, чистять зупинки. Водії підприємства працюють цілодобово у дві зміни - з 8:00 до 20:00 та з 20:00 до 8:00. Основний масив вдається виконати за ніч, коли мало припаркованих автомобілів.

«Робочі нашої ділянки почистили центральні вулиці - проспект Науки, проспект Гагаріна, Московський проспект, вулиці Сумську, Свободи та інші. У ранковий час на магістралі вже висипали близько 80 т солі, дорога проїзна, не слизько», - повідомив Віктор Левченко.

Також він зазначив, що, за прогнозами синоптиків, сніг буде йти три дні, і роботи з очищення доріг триватимуть.

Зазначимо, що всього за минулу добу на дороги висипали 415 куб. м піщано-сольової суміші та 428 т солі.