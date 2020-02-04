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04.02.2020  18:19   

Наближаются снігопади: необхідно прибрати машини з вулиць

У випадку снігопаду харків'ян просять не паркувати авто на вулицях.


//city.kharkov.ua
Міська влада звертається до харків'ян із проханням не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоб не заважати спеціалізованій техніці у прибиранні снігу.
 
У КСП «Шляхрембуд» зазначили, що через несприятливий прогноз погоди на середу, 5 лютого, планується, що вночі місто прибиратимуть 85 машин, а вдень - понад 150.
 
Нагадаємо, за даними Харківського регіонального центр з гідрометеорології, у середу і четвер у місті очікуються сильні опади, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця, хуртовина, пориви вітру - до 20 м/сек.
 
Протягом двох днів, за даними метеорологів, у місті може випасти до 15 см снігу. Температура повітря вночі опуститься до 7 градусів морозу, вдень - до 5 градусів нижче нуля.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  снегопад, убрать автомобили, харьков
 
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