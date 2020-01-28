Активно «игнорируя» попытки правительства насильно снизить цену харьковские заправщики наторговали на две трети миллиарда

На Харьковщине к концу 2019 года сеть АЗС насчитывала 514 единиц (из них 12 - АГНКС) - в среднем каждая точка за неполный год держала более миллиона в легальном обороте.
Общий легальный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа через сеть АЗС составил 597,6 млн.грн.
Из него
газ природный сжиженный или в газообразном состоянии (метан) - 4,5 млн.грн (0,7%).
В общем объеме реализации в натуральном измерении бензина моторного на продажу бензина марки А-95 приходилось 58,6%, А-92 - 38,0%, топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) - 2,6%.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажность:
давление:
ветер: