28.01.2020 14:24

Активно «игнорируя» попытки правительства насильно снизить цену харьковские заправщики наторговали на две трети миллиарда

На Харьковщине к концу 2019 года сеть АЗС насчитывала 514 единиц (из них 12 - АГНКС) - в среднем каждая точка за неполный год держала более миллиона в легальном обороте.



// facebook

Общий легальный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа через сеть АЗС составил 597,6 млн.грн.

Из него

бензин моторный - 232,3 млн.грн (38,9% от общего объема),

газойли (дизельное топливо) - 185,6 млн.грн (31,1%),

пропан и бутан сжиженные - 175,2 млн.грн (29,3%),

газ природный сжиженный или в газообразном состоянии (метан) - 4,5 млн.грн (0,7%).

В общем объеме реализации в натуральном измерении бензина моторного на продажу бензина марки А-95 приходилось 58,6%, А-92 - 38,0%, топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) - 2,6%.