Главная Новости Дороги и транспорт Активно «игнорируя» попытки правительства насильно снизить цену харьковские заправщики наторговали на две трети миллиарда
28.01.2020  14:24   

Активно «игнорируя» попытки правительства насильно снизить цену харьковские заправщики наторговали на две трети миллиарда

На Харьковщине к концу 2019 года сеть АЗС насчитывала 514 единиц (из них 12 - АГНКС) - в среднем каждая точка за неполный год держала более миллиона в легальном обороте.


// facebook

Общий легальный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа через сеть АЗС составил 597,6 млн.грн.

Из него

  • бензин моторный - 232,3 млн.грн (38,9% от общего объема),
  • газойли (дизельное топливо) - 185,6 млн.грн (31,1%),
  • пропан и бутан сжиженные - 175,2 млн.грн (29,3%),

газ природный сжиженный или в газообразном состоянии (метан) - 4,5 млн.грн (0,7%).

В общем объеме реализации в натуральном измерении бензина моторного на продажу бензина марки А-95 приходилось 58,6%, А-92 - 38,0%, топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) - 2,6%.

 

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  топливо, заправка, харьков, цена, статистика
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
04.01 Криминал и происшествия В Харькове пресекли деятельность подпольной заправки (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 19.12 Власть Депутаты ВР хотят отложить контроль за «левыми» объемами топлива на заправках еще на пол года 13.12 ЖКХ Цена за свет по формуле «на сутки вперед» упала на 27% за 10 дней декабря
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 