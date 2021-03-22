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22.03.2021  19:19   

Стартовал конкурс сувениров «О Харьковщине»

Заявки на участие принимаются до 15 апреля.

Областной конкурс сувениров организован Департаментом культуры и туризма облгосадминистрации, Областным организационно-методическим центром культуры и искусства в партнерстве с ОКУ «Харьковский организационно-методический центр туризма». Мероприятие проводится с целью формирования современного узнаваемого образа Харьковщины.
 
К участию в конкурсе приглашаются лица, занимающиеся художественным творчеством и декоративно-прикладным искусством, некоммерческие и коммерческие организации, производители сувенирной продукции.
 
На рассмотрение жюри участники конкурса представляют авторские изделия в виде сувенирной работы, выполненные любыми техниками декоративно-прикладного искусства.
 
После завершения конкурса будет устроена выставка работ участников, награждение победителей и создание электронного каталога сувенирных изделий.
 
Подробнее о конкурсе.
 
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 апреля 2021 по ссылке.
 
Работы на конкурс принимаются до 15 июня 2021 по адресу:
 
город Харьков, ул. Пушкинская, 62, КУ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства».
 
Контактные телефоны: (057) 725-12-46, (057) 725-12-47, (057) 725-12-36.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  конкурс, сувениры, харьков
 
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