22.03.2021 19:19

Стартовал конкурс сувениров «О Харьковщине»

Заявки на участие принимаются до 15 апреля.

Областной конкурс сувениров организован Департаментом культуры и туризма облгосадминистрации, Областным организационно-методическим центром культуры и искусства в партнерстве с ОКУ «Харьковский организационно-методический центр туризма». Мероприятие проводится с целью формирования современного узнаваемого образа Харьковщины.

К участию в конкурсе приглашаются лица, занимающиеся художественным творчеством и декоративно-прикладным искусством, некоммерческие и коммерческие организации, производители сувенирной продукции.

На рассмотрение жюри участники конкурса представляют авторские изделия в виде сувенирной работы, выполненные любыми техниками декоративно-прикладного искусства.

После завершения конкурса будет устроена выставка работ участников, награждение победителей и создание электронного каталога сувенирных изделий.

Подробнее о конкурсе.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 апреля 2021 по ссылке.

Работы на конкурс принимаются до 15 июня 2021 по адресу:

город Харьков, ул. Пушкинская, 62, КУ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства».

Контактные телефоны: (057) 725-12-46, (057) 725-12-47, (057) 725-12-36.