02.03.2021 16:19

Стартовал конкурс на лучшую экскурсию «Відкриваймо Харківщину»

Конкурс уже в третий раз проводит «Харьковский организационно-методический центр туризма».

Организаторы подчеркивают, что целью конкурса является популяризация туристического потенциала Харьковщины, привлечение молодежи к экскурсионной деятельности как уникального способа изучения истории родного края.

К участию приглашаются студенты любого учреждения высшего образования города Харькова и Харьковской области, талантливая и креативная молодежь территориальных громад, представители молодежных организаций.

Конкурс проводится в три этапа.

- I этап: с 1 февраля по 19 марта - прием и обработка заявок и конкурсных работ (в письменной и электронной форме);

с 19 марта по 31 марта - оценка и отбор конкурсных работ для участия во втором туре;

- II этап: с 1 апреля по 20 апреля - прием видеоматериалов (отобранных лучших работ);

с 20 апреля по 30 апреля - оценка и отбор видеоматериалов;

III этап: с 5 мая по 31 мая - презентация экскурсий лидерами конкурса;

с 1 июня по 10 июня - подведение итогов и награждение победителей конкурса.

Сроки проведения каждого этапа могут меняться в связи с карантинными ограничениями, о чем участники будут предварительно уведомлены.

С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.