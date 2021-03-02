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02.03.2021  16:19   

Стартовал конкурс на лучшую экскурсию «Відкриваймо Харківщину»

Конкурс уже в третий раз проводит «Харьковский организационно-методический центр туризма».

Организаторы подчеркивают, что целью конкурса является популяризация туристического потенциала Харьковщины, привлечение молодежи к экскурсионной деятельности как уникального способа изучения истории родного края.
 
К участию приглашаются студенты любого учреждения высшего образования города Харькова и Харьковской области, талантливая и креативная молодежь территориальных громад, представители молодежных организаций.
 
Конкурс проводится в три этапа.
 
- I этап: с 1 февраля по 19 марта - прием и обработка заявок и конкурсных работ (в письменной и электронной форме);
 
с 19 марта по 31 марта - оценка и отбор конкурсных работ для участия во втором туре;
 
- II этап: с 1 апреля по 20 апреля - прием видеоматериалов (отобранных лучших работ);
 
с 20 апреля по 30 апреля - оценка и отбор видеоматериалов;
 
III этап: с 5 мая по 31 мая - презентация экскурсий лидерами конкурса;
 
с 1 июня по 10 июня - подведение итогов и награждение победителей конкурса.
 
Сроки проведения каждого этапа могут меняться в связи с карантинными ограничениями, о чем участники будут предварительно уведомлены.
 
С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  конкурс, экскурсия, харьков, молодежь
 
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