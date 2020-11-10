10.11.2020 17:33

Ко Дню украинской письменности в харьковских школах прошел конкурс юных филологов (Горсовет)

Городской конкурс знатоков украинского языка «Филолог-Эрудит» прошел среди учащихся 4-7-х классов учреждений общего среднего образования города Харькова.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте образования, мероприятие состоялось в рамках Дня украинской письменности и языка с целью выявления и поддержки одаренных детей, расширения и углубления знаний школьников по украинскому языку, а также для воспитания чувства национального достоинства и патриотизма.

В конкурсе приняли участие 13 тыс. 140 учащихся 4-7-х классов из 143 учебных учреждений города. Четвероклассники впервые присоединились к конкурсу и выполняли задания в школах, а ученики 5-7-х классов - дистанционно.

Задания были размещены 9 ноября на сайте Департамента образования, который организовал конкурс. Дети должны были выполнить 10 заданий универсального характера, которые охватывали все разделы языкознания и были составлены так, чтобы обеспечить равные возможности их выполнения. Юные филологи продемонстрировали умение решать лингвистические задачи, конструировать языковые единицы, редактировать тексты и выполнять творческие работы. По результатам конкурса победителей определили в каждом учебном учреждении.

Отметим, что также 9 ноября школьники и учителя учебных учреждений города присоединились к написанию XX Всеукраинского радиодиктанта национального единства.