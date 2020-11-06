06.11.2020 13:53

ФОТО: В Харьковском зоопарке почтили память животных, погибших от рук человека (Зоопарк)

Ежегодно 6 ноября отмечается День памяти животных, погибших от рук человека.



://zoo.kharkov.ua

Конечно, у каждого исчезнувшего вида – своя трагическая дата. Так, в США и Канаде 2014 год прошел под знаком столетия памяти о странствующем голубе, когда в 1914 году в зоопарке Цинциннати умерла последняя самка странствующего голубя по кличке Марта. Все средства СМИ широко освещали трагическую историю вида. В его честь проводились массовые мероприятия, для детей создавали оригами, на стенах домов рисовали муралы с изображением летящих стай голубей.

Некогда самая многочисленная птица мира колоссальными стаями затмевавшая небо кочевала на просторах востока Североамериканского континента. По свидетельству очевидцев, шум миллионов крыльев взлетающих птиц был подобен раскатам грома. Вырубка лесов, где эти птицы гнездились, привели к печальному, но закономерному финалу.

Уже давно деятельность человека стала основной причиной исчезновения очень многих видов животных. Вначале это была усиленная охота на крупных животных, вплоть до их полного истребления. Затем основной причиной исчезновения стало «преобразование» большей части природных ландшафтов под города, сёла, поля, плантации и пастбища, где диким животным уже не было места. Сейчас такими пагубными факторами стали загрязнение окружающей среды и изменение климата. Делая свой мир комфортным, мы разрушаем места обитания диких животных, обрекая их на вымирание, но за это жестоко расплачиваемся стремительным истощением природных ресурсов.

В истории нашей планеты наблюдались массовые вымирания, но сегодня быстрота этого процесса выше в 10-100 раз, и это является особенно опасным. Бороться с этой проблемой необходимо на всех уровнях влияния, начиная с личного до государственного и международного. Только глобальное сотрудничество природоохранных и общественных структур при поддержке всех государств могут оказать помощь исчезающим диким животным планеты.

Одним из сигналов, что животному угрожает опасность исчезновения, является его занесение в официальный международный документ – Красную книгу МСОП (IUCN). Автоматически животное оказывается под защитой международного законодательства. Но это только начало длительного пути по организации реальных мер по его сохранению.

День памяти животных, погибших от рук человека, направлен на привлечение внимания общества к исчезающим видам фауны. Очень важно сохранить весь животный мир. Исчезновение любого вида влечет серьезные изменения во всей экосистеме. Нарушается единая цепь, которая работает согласовано. Но, к счастью, природа не настолько беспомощна. Живые организмы умеют адаптироваться и эволюционировать. Именно это их сейчас, в какой-то мере, и спасает от исчезновения. Главное – это помочь им!