22.10.2020 13:31

ВИДЕО, ФОТО: Перед заселением благородной семьи новый дом осваивает необычная харьковчанка (Зоопарк)

Новый дом для благородного оленя презентовали на днях сотрудники харьковского зоопарка.



://zoo.kharkov.ua/

В экспозиции «Дальний Восток» еще один новый житель. Рядом с компанией японских макак поселилась самка дальневосточного пятнистого оленя. Пока Лили, так зовут грациозную красавицу, обживает владения сама. Но со временем к ней присоединится самец и несколько самок.

Новый «дом» для пятнистых оленей представляет собой два открытых вольера, площадью 388 м2 и 1353 м2. Здесь олени будут находиться целый год, поскольку приспособлены к различным температурным показателям. Для того, чтобы укрыться от дождя или метели, в вольерах предусмотрены навесы. Здесь же можно увидеть домики для японских макак и енотовидных собак, поскольку предполагается, что эти животные будут экспонироваться вместе.

В роскошных владениях Лили адаптировалась быстро. Конечно, внимание мгновенно привлекла сочная травка. Пощипывать ее – любимое занятие оленя. Сориентировалась самка и в расположении кормушек и поилок.

Пни, бревна, коряги, деревья – в вольерах соблюдены принципы натуральности материалов и максимального приближения к природе. Оба вольера оборудованы электроизгородями и системой видеонаблюдения за животными. В большом вольере в определенных экспозиционных местах расположены рвы, благодаря которым посетители смогут наблюдать за животными вообще без барьеров. В меньшем вольере посетителей от животных отделяет только стекло. Поэтому обзор будет отличным!

Для справки. Ареал обитания пятнистого оленя – южное Приморье. В начале 30-х годов ХХ века был завезен в среднюю полосу европейской части России, в некоторые регионы Украины и на Кавказ. Длина тела самцов около 2 м. Высота в холке – 95-112 см. Вес – 75-130 кг. Самки мельче. Основу рациона составляет трава, листья деревьев и кустарников, кора, желуди.