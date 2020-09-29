29.09.2020 13:30

В Международный день музыки 1 октября состоится концерт «Классика для молодежи» (KharkivMusicFest)

Исполнять известные классические произведения будет Харьковский камерный оркестр Nova Sinfonietta и Детский симфонический оркестр KharkivMusicFest. Дирижировать будет специально приглашенный гость Виталий Алексеёнок – дирижер и художественный руководитель оркестра Мюнхенского университета.



KharkivMusicFest

Организаторы Международного фестиваля KharkivMusicFest приглашают жителей и гостей города на концерт классической музыки «Классика для молодежи».

По словам организаторов, несмотря на то, что в названии упоминается молодежь, концерт будет интересен всем возрастным категориям.

«Проект «Классика для молодежи» нацелен на крайне важную для этой темы аудиторию – школьников и студентов, – рассказывает исполнительный директор KharkivMusicFest Мария Горбонос. – Проект включает в себя не только концертные выступления, но и серию лекций, которые проходят в харьковских вузах и школах. Такой формат предполагает не скучную лекцию, а интерактивный и познавательный рассказ о классической музыке, в котором лектор учит правильно ее слушать и понимать».

Программа концерта, который будет состоять из двух частей, включает в себя произведения Бетховена (Симфония №5, Увертюра Кориолан), Моцарта (Симфония №29), Грига («Пер Гюнт»), Бортнянского (Увертюра к опере «Сокол»), Яськова («Lulla.By»).

По мнению дирижера Виталия Алексеёнка, музыкальные вкусы и восприятие классической музыки отличаются у жителей стран СНГ и Европы.

«Для публики в Европе классическая музыка всегда была чем-то своим, выращенным у себя на родине, – рассказывает Виталий. – Для стран СНГ это все же экспорт культуры, которая не всегда имела корни в нашем обществе. Поэтому часто вкусы публики отличаются в сторону того, что близко по людям ощущениям, по ментальности. В СНГ – это, например, Чайковский - он ведь наш, славянский. В Европе, особенно Германии, очень любят Баха. Но это, разумеется, очень простые примеры. Публике важно узнать что-то знакомое, но с другой стороны и иметь возможность удивиться чему-то новому».

На концерт приглашены студенты и учащиеся образовательных школ и специализированных учебных заведений Харькова.

Кроме того, все желающие могут прийти на концерт, заполнив специальную форму для бесплатного приглашения: https://forms.gle/ggWgxMDtfykVaGJL9

Справка. Международный фестиваль KharkivMusicFest-2021 пройдет в Харькове 7 апреля – 24 апреля. В течение нескольких недель харьковчан ждут концерты звезд классической музыки мирового уровня, лекции для взрослых и просветительская программа для школьников, форум, профессиональные мастер-классы от зарубежных гостей фестиваля и встречи с интересными личностями в неформальной обстановке.

Виталий Алексеёнок – главный дирижер оркестра Мюнхенского университета. Лауреат конкурса «MDR Conducting Competition 2018» он дирижировал такими оркестрами, как оркестр Лейпцигского радио, Staatskapelle Weimar, Lucerne Festival Strings, филармонические оркестры г. Карловы Вары, Йена, Гота, Градец-Кралове и др.

Детский симфонический оркестр KharkivMusicFest существует с 2019 года. В нем играют около 60 человек из разных музыкальных школ Харькова. Цель создания оркестра – объединить талантливых детей и подростков в возрасте 10-17 лет и дать им возможность музицировать вместе, знакомиться с шедеврами классической музыки, и выступать на лучших концертных площадках города, а позже других городов, и стран.