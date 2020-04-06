06.04.2020 10:47

Схід Opera приглашает харьковчан на онлайн-спектакль «365»

Театр покажет спектакль «365» в понедельник, 6 апреля, в 18:30.



//kh.vgorode.ua

Трансляция постановки состоится на YouTube-канале Схід Opera



Спектакль, включенный в постоянную репертуарную афишу, создан в 2016 году с тандеме с театром «Прекрасные цветы».



«Всегда, в любые времена, наш театр был открыт к экспериментам. И очень часто эти творческие эксперименты были удивительно успешными и интересными. Одним из таких спектаклей стал спектакль «365» - первый в Украине и один из немногих в мире музыкально-сценических проектов, где гармоничный сплав музыки Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы сочетается с современным пластическим театром», – рассказали в таатре.



В основе сюжета «365» - история скрипача, отрывается от родительского гнезда и узнает все радости и тяготы самостоятельной жизни. Он встречает свою любовь, проходит ряд трудностей на пути к счастью и невольно становится наблюдателем и участником отдельных картин жизни сегодняшнего общества. Спектакль «365» говорит со зрителем современным языком и на актуальные темы. Сочетая элементы гротеска и сатиры, его авторы присматриваются к общечеловеческим проблемам, где каждый зритель сможет увидеть отражение собственной жизни.



Двенадцать частей концертов «Времена года» А. Вивальди и цикл из четырех пьес А. Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе» в исполнении камерного оркестра Схід OPERA выстраиваются в единую философскую концепцию, в которой проявится жизни простых людей, с их иллюзиями, фобиями и разочарованиями.



Героями спектакля станут не только актеры театра «Прекрасные цветы»: особая роль отведена оркестру, артисты которого постоянно находятся на сцене, а также дирижеру и ведущему солисту.



Соло на скрипке и главную роль в спектакле исполняет известный украинский музыкант, скрипач-виртуоз Михаил Захаров. Дирижер и музыкальный руководитель проекта - заслуженный деятель искусств Украины Юрий Яковенко.



Постановка «365» продолжает серию онлайн-спектаклей в рамках проекта «Театр на диване». Схід Opera уже провел трансляции балетных и оперных постановок «Травиата», «Колесо Фортуны», «Мазепа» и «Жизель», которые будут доступны на YouTube-канале театра до 1 июля



