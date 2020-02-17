17.02.2020 16:17

У Харкові провели всеукраїнський конкурс короткометражних фільмів (ФОТО)

Підсумки Всеукраїнського конкурсу кіно «Один кадр - один фільм» підбили у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.



//city.kharkov.ua

Ініціювали проведення конкурсу співробітники кафедри медіакомунікацій ХНУ імені В.Н. Каразіна. Конкурсу присвоїли ім'я режисера, засновника кіно- і телеосвіти в Харкові Дмитра Головачова, який викладав кіномистецтво на кафедрі медіакомунікацій ХНУ.

Церемонію нагородження переможців конкурсу відкрив ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Віль Бакіров. Він побажав учасникам не зупинятися і розвивати рівень конкурсу до міжнародного. Також у заході взяли участь колеги Дмитра Головачова, кіно- і телережисери, сценаристи, драматурги.

Голова оргкомітету конкурсу Лідія Стародубцева зазначила, що підготовка була дуже хвилюючою, а результати перевищили очікування. Всього на розгляд журі було представлено 25 короткометражних стрічок, 19 з них - від студентів магістратури кафедри медіакомунікацій ХНУ імені В. Н. Каразіна, шість - від учнів інших вишів, зокрема, Українського Католицького університету (Львів), Харківського університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківської державної академії культури. Роботи оцінювали 15 експертів зі сфери культури і кіномистецтва, в тому числі викладачі вишів.

Імена переможців оголосив один з членів журі конкурсу Анатолій Подорожко - старший викладач кафедри медіакомунікацій, «голос» Харкова і однокласник Дмитра Головачова.

Приз журі отримали студентка кафедри медіакомунікацій соціологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна Юлія Турченюк за фільм «Ізі Брізі» та студентка магістерської програми з журналістики Українського Католицького Університету Олена Високолян за фільм «Остання крапля». Лауреатами конкурсу стали Наталія Полонська, студентка кафедри режисури драматичного театру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (фільм «Очікування») і Марія Одарченко, студентка кафедри медіакомунікацій соціологічного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна (фільм «Річниця»).