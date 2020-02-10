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10.02.2020  15:11   

О неизвестном Репине расскажут харьковчанам

11 февраля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» Харьковского состоится заключительная лекция из цикла по искусствоведению «Репин - неизвестный художник» профессора, доктора искусствоведения, художника Александра Шило.


// cultura.kh.ua

В цикле лекций доктора искусствоведения, профессора А. В. Шило «Репин: неизвестный художник» представлены результаты его исследований, касающихся различных аспектов поэтики и художественного метода И. Е. Репина: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней »позиций в процессе создания образов, свойственная художнику органика творчества.

Будут рассмотрены малоизученные, а порой и вовсе не изучены страницы творчества великого художника.

Вход на лекцию свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
 

Тэги:  репин, харьков, лекция
 
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