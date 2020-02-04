04.02.2020 16:54

У Харкові відбудеться концерт юних музикантів з вадами зору

Звітний концерт музичного відділення для дітей з вадами зору Дитячої музичної школи №13 ім. М.Т. Коляди пройде 7 лютого у Палаці культури Головного управління Національної поліції в Харківській області.



//city.kharkov.ua

У ньому візьмуть участь солісти та ансамблі - переможці міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Діти виступлять у супроводі Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський» і виконають твори світової класичної та сучасної музики, а також українські народні пісні та мелодії.

Початок концерту «Від класики до сучасності» - о 18:00. Концерт відбудеться за адресою: вул. Жінок-Мироносиць, 13.

Довідка. У 1991 році вперше в Україні на базі Харківської обласної спеціальної гімназії-інтернату ім. В. Короленка було відкрито музичне відділення Дитячої музичної школи №13 ім. М.Т. Коляди з безкоштовним навчанням для дітей з вадами зору. Провідні педагоги побудували систему музичної інклюзивної освіти початкової ланки. Зараз 120 з 200 учнів гімназії-інтернату навчаються грати на більш ніж десяти музичних інструментах і у хоровому відділенні. Ансамбль бандуристів, гітаристів, струнний ансамбль - лауреати і дипломантами міжнародних, республіканських, обласних фестивалів і конкурсів. За роки роботи відділення понад 30 випускників продовжили подальшу професійну музичну освіту.

Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський» з 2012 року веде благодійну діяльність. Серед проєктів музикантів - благодійний концерт «Класична Феєрія», який з 2012 року щорічно проходить на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка. Мета проєкту - допомогти дітям із соціально незахищених категорій, а також збір коштів для потреб закладів охорони здоров'я та навчальних закладів для дітей з обмеженими можливостями.