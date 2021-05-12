Ночью в Харькове сгорели два автомобиля (ФОТО)

Основная версия пожара – поджог.
11 мая в 2:07 спасателям сообщили, что на улице Кричевского, 32 горят два автомобиля, припаркованных неподалеку жилой многоэтажки.
К месту происшествия прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах.
На момент их прибытия огнем полностью были охвачены два автомобиля: "Audi Q5", 2018 г.в. и «Skoda Octavia» 2014 г.в.
Кроме того, пламенем была повреждена задняя часть автомобиля «Honda HRV» 2016 г.в. Общая площадь пожара составила около 20 кв.м.
В 2:25 пожар был локализован и в 3:09 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.
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