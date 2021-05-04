04.05.2021 11:30

Убил из ревности. Полиция рассказала предварительные мотивы двойного убийства на Салтовке (ФОТО, ВИДЕО)

Тела молодой пары с многочисленными колото-резаными ранениями были обнаружены в квартире по месту жительства погибших.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрея Рубеля, в следственно-розыскных мероприятий привлекли опытных оперативников, следователей, криминалистов, кинологов.

- Уже через несколько часов у нас была информация о возможной причастности к преступлению знакомого погибших. Он харьковчанин, ему только 22 года, - рассказал Андрей Рубель.

По словам начальника областной полиции, во время санкционированного обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу. В течение следственных действий мужчина сопротивления не оказывал.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия, отрабатываются все возможные версии убийства. Одна из версий - убийство из-за ревности. Следователи объявили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

В областной полиции уточнили, что вместе с прокуратурой будут настаивать на содержании под стражей без внесения залога.

Если вина задержанного будет доказана в суде, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, сообщение о происшествии поступило в полицию 2 мая, около 20:30 от матери погибшего. Женщина забеспокоилась, что сын не отвечает на телефонные звонки и пришла в квартиру. Она открыла дверь запасным ключом и увидела мертвыми 29-летнего сына и его 24-летнюю сожительницу.

На место происшествия выезжали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и руководство Харьковского районного управления полиции № 2 кинологическая служба, криминалистическая лаборатория.