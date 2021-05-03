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03.05.2021  23:31   

Два трупа в харьковской квартире: мужчину и женщину зарезали

Полицейские расследуют двойное убийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на собственные источники среди силовиков, в Харькове произошло двойное убийство.
 
Вечером 2 мая 2021 года в квартире на 9 этаже по улице Дружбы Народов, 228 найдены тела двух человек.
 
Отмечается, что погибшие - мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения - жили вместе.
 
Их трупы найдены в квартире мужчины.
 
Правоохранители проводят проверку.
Источник:   Цензор.НЕТ
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