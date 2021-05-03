03.05.2021 23:31

Два трупа в харьковской квартире: мужчину и женщину зарезали

Полицейские расследуют двойное убийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на собственные источники среди силовиков, в Харькове произошло двойное убийство.

Вечером 2 мая 2021 года в квартире на 9 этаже по улице Дружбы Народов, 228 найдены тела двух человек.

Отмечается, что погибшие - мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения - жили вместе.

Их трупы найдены в квартире мужчины.

Правоохранители проводят проверку.