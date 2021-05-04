04.05.2021 09:17

Разыскивается несовершеннолетняя с розовым рюкзаком

Лозовским РОП ГУНП в Харьковской области разыскивается несовершеннолетняя Карина Иващенко Карина 2006 года рождения.

3 мая около семи часов утра девушка ушла из дома в с.Зеленый Гай Лозовского района в неизвестном направлении и в настоящее время ее местонахождение неизвестно, сообщили в Ювенальной превенции Лозовского РОП..

Рост Карины 150-155 см, среднего телосложения, карие глаза, волосы темные, ромской национальности.

Была одета в куртку сине-розового цвета, джинсы светло-синего цвета, при себе имена рюкзак розового цвета.

«В случае владения информацией о возможном месте нахождения разыскиваемой просим сообщить по тел. 05745-90064, 0681355547, 0506236503, 0994730731 или 102», – обращаются правоохранители.