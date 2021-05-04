04.05.2021 08:09

Двойное убийство на Пасху: подозреваемый задержан

Полиция заявила о задержании 22-летнего подозреваемого.

«Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали», – написал на своей странице в Фейсбук начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель.

Напомним, 2 мая мать пришла в гости к 29-летнему сыну и его 24-летней сожительнице, в квартиру по улице Дружбы Народов, 228 и обнаружила их мертвыми с многочисленными колото-резаными ранениями.

В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших, написал Андрей Рубель.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.