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04.05.2021  08:09   

Двойное убийство на Пасху: подозреваемый задержан

Полиция заявила о задержании 22-летнего подозреваемого.

«Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. Полицейские оперативно сработали», – написал на своей странице в Фейсбук начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель.

Напомним, 2 мая мать пришла в гости к 29-летнему сыну и его 24-летней сожительнице, в квартиру по улице Дружбы Народов, 228 и обнаружила  их  мертвыми с многочисленными колото-резаными ранениями.

В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших, написал Андрей Рубель.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Тэги:  убийство, полиция, подозреваемый, хрьков
 
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