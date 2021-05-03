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03.05.2021  22:48   

Черный лесоруб напилил на 85 тысяч и пять лет тюрьмы (ФОТО)

Следователи сообщили пойманному на горячем браконьеру подозрение в незаконной порубке леса.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в апреле 2021 года полицейские отделения полиции № 1 Богодуховского райотдела полиции выявили 35-летнего жителя Валковского района, вырубавшего деревьев в лесозащитной полосе неподалеку от трассы «Киев - Харьков - Должанский» между поселками Ольховское и Александровка.
 
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за незаконную вырубка леса. 
 
Инспекторы группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа прибыли на место преступления во время погрузки срубленной древесины на грузовой автомобиль.
 
На месте происшествия полицейские изъялы вещественные доказательства. 
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка леса) уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрение в совершении преступления. 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков, валки
 
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