03.05.2021 22:48

Черный лесоруб напилил на 85 тысяч и пять лет тюрьмы (ФОТО)

Следователи сообщили пойманному на горячем браконьеру подозрение в незаконной порубке леса.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в апреле 2021 года полицейские отделения полиции № 1 Богодуховского райотдела полиции выявили 35-летнего жителя Валковского района, вырубавшего деревьев в лесозащитной полосе неподалеку от трассы «Киев - Харьков - Должанский» между поселками Ольховское и Александровка.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за незаконную вырубка леса.

Инспекторы группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа прибыли на место преступления во время погрузки срубленной древесины на грузовой автомобиль.

На месте происшествия полицейские изъялы вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка леса) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрение в совершении преступления.