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03.05.2021  20:17   

Ударил топором хозяина и ограбил дом: рецидивист пойман (ФОТО)

Копы оперативно задержали разбойника, напавшего на мужчину.

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 30 апреля 2021 года около 18:00.
 
Неизвестный мужчина зашел на территорию домовладения и через незапертую входную дверь проник в дом жителя Чугуева, отдыхавшего на диване.
 
Злоумышленник несколько раз ударил топором 55-летнего мужчину по голове и спине.
 
После чего забрал мобильный телефон и рюкзак с личными вещами.
 
Пострадавшего доставили в больницу. 
 
Менее чем за час сотрудники Чугуевского райуправления полиции задержали мужчину, причастного к преступлению.
 
Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. 
 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, нападение, харьков, налет, воровство, покушение, ударил топором
 
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