03.05.2021 20:17

Ударил топором хозяина и ограбил дом: рецидивист пойман (ФОТО)

Копы оперативно задержали разбойника, напавшего на мужчину.

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 30 апреля 2021 года около 18:00.

Неизвестный мужчина зашел на территорию домовладения и через незапертую входную дверь проник в дом жителя Чугуева, отдыхавшего на диване.

Злоумышленник несколько раз ударил топором 55-летнего мужчину по голове и спине.

После чего забрал мобильный телефон и рюкзак с личными вещами.

Пострадавшего доставили в больницу.

Менее чем за час сотрудники Чугуевского райуправления полиции задержали мужчину, причастного к преступлению.

Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.