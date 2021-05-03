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03.05.2021  16:13   

Взрыв устройства в руках подростка оторвал ему пальцы: информация полиции

Полиция выясняет обстоятельства травмирования подростка в Киевском районе Харькова

Как сообщает ГУ Нацполиции, 2 мая 2021 года в 15:40 в Харьковское РУП №1 поступила информация от врача о травмировании ребенка.
 
Полицейские установили, что 14-летний юноша находился по месту проживания без родителей и у него в руке взорвался портативное зарядное устройство.
 
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №1.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв, оторвало пальцы, харьков, травма
 
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