Главная Новости Криминал и происшествия Ребенку оторвало два пальца: мальчик в больнице после взрыва петарды (ВИДЕО)
03.05.2021  09:48   

Ребенку оторвало два пальца: мальчик в больнице после взрыва петарды (ВИДЕО)

В больницу в Харькове доставили ребенка с ампутацией двух пальцев руки, ожогами и контузией.

Как сообщает Суспильне, после несчастного случая ребенка доставили в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1, сообщили в медучреждении.
 
"К сожалению, для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализировали ребенка с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь", — информируют в больнице.
 
О событии медучреждение известил полицию. Общественное пытается выяснить у правоохранителей, при каких обстоятельствах произошел взрыв и в каком состоянии ребенок.
 

Тэги:  взрыв, петарда, харьков, госпитализация
 
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