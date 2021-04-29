29.04.2021 09:21

Вырубили дубы и нанесли 750 тыс. грн убытков - два лесоруба предстанут перед судом

Чугуевской окружной прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух мужчин по факту незаконной порубки деревьев, повлекшая тяжкие последствия.



Вырубили дубы и нанесли 750 тыс. грн убытков - два лесоруба предстанут перед судом



По словам руководителя окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого, досудебным расследованием установлено, что 39-летний и 26-летний мужчины, незаконно вырубили 93 дуба на территории Волчанской городской объединенной территориальной общины. Общая сумма нанесенного ущерба составила 750 тыс. грн.



25 января 2021 двум указанным лицам было сообщено о подозрении.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.