Вырубили дубы и нанесли 750 тыс. грн убытков - два лесоруба предстанут перед судом

Чугуевской окружной прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух мужчин по факту незаконной порубки деревьев, повлекшая тяжкие последствия.
По словам руководителя окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого, досудебным расследованием установлено, что 39-летний и 26-летний мужчины, незаконно вырубили 93 дуба на территории Волчанской городской объединенной территориальной общины. Общая сумма нанесенного ущерба составила 750 тыс. грн.
25 января 2021 двум указанным лицам было сообщено о подозрении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
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