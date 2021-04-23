23.04.2021 13:33

В Харькове мужчина организовал наркопритон в своей квартире

29-летний харьковчанин по месту жительства употреблял наркотические средства, предоставлял квартиру для употребления наркотиков другим лицам, а также сотрудничал с Интернет-магазином, который распространяет наркотические средства через почтовые отправления и закладки.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.

По словам правоохранителей, сообщение о постоянном употреблении наркотиков по указанному адресу поступило в чат-бот «StopDanger».

Установлено, что мужчина по месту жительства постоянно употреблял наркотики и предоставлял помещение квартиры для употребления наркотиков другим лицам. Также по имеющейся информации он сотрудничал с одним из Интернет-магазинов, который распространяет наркотические средства через почтовые отправления и закладки. Злоумышленник заказывал наркотики и сбывал их знакомым. Ориентировочный оборот средств от реализации наркотиков составляет почти 40 000 гривен в месяц.





В ходе обысков в квартире 29-летнего мужчину на улице Клочковской полицейские обнаружили четыре стеклянные банки объемом около 0,5 литров, в которых находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Также работники полиции изъяли два полимерных пакета с аналогичным веществом общей массой около 200 граммов, вещество неустановленного происхождения коричневого цвета, электронные весы, устройства для употребления наркотиков с темно-коричневым налетом, мобильный телефон.

Мужчина пояснил, что изъятые у него вещества являются наркотическим средством каннабис, который он приобрел через Интернет.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проверяется его причастность к распространению наркотических средств на территории Харькова. Также устанавливается канал поступления наркотиков, потребители и другие участники преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что харьковчанин у себя дома оборудовал мини-плантацию по выращиванию каннабиса.