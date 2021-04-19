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19.04.2021  12:24   

Пожарные оперативно потушили деревянный сарай (ФОТО)

Пожар произзошел в Волчанске.

17 апреля в 18: 35 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Соборной, 33/160 в городе Волчанске горит деревянная хозяйственная постройка.

К месту вызова немедленно выехало дежурное отделение 47-ДПРЧ на пожарной автоцистерне.

Пожарные подали два ствола для тушения пожара, и в 18:45 огонь был локализован. Ликвидация пожара произошла в 19:25.

Площадь пожара составила 5 м.кв. Пострадавших от пожара не обнаружено.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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