19.04.2021 12:24

Пожарные оперативно потушили деревянный сарай (ФОТО)

Пожар произзошел в Волчанске.

17 апреля в 18: 35 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Соборной, 33/160 в городе Волчанске горит деревянная хозяйственная постройка.

К месту вызова немедленно выехало дежурное отделение 47-ДПРЧ на пожарной автоцистерне.

Пожарные подали два ствола для тушения пожара, и в 18:45 огонь был локализован. Ликвидация пожара произошла в 19:25.

Площадь пожара составила 5 м.кв. Пострадавших от пожара не обнаружено.

Причина возникновения пожара устанавливается.