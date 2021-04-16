16.04.2021 18:19

Обчищал дачи под Харьковом: воришка выносил все (ФОТО)

Полиция задержала рецидивиста, который специализировался на кражах из домов.

Как сообщает ГУ Нацполиции, инофрмация от пострадавших начали поступать в дежурной службы отдела полиции № 3 Харьковского РУП № 1 в середине января.

После получения информации правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий.

В результате кропотливой работы работники сектора криминальной полиции совместно с участковыми офицерами полиции установили и задержали злоумышленника.

Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый за имущественные преступления 31-летний житель поселка Покотиловка. Следователи доказали его причастность к совершению 6 краж из квартир граждан.

Во время досудебного расследования установлено, что мужчина заранее планировал свои преступления и проникал в домовладения и дачные дома, отжимая или разбивая окна.

Злоумышленник похищал бытовую технику, инструменты - все, что попадало в поле зрения.

Согласно выводам судебно-товароведческой экспертизы потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму около 15 000 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.