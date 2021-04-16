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16.04.2021  18:19   

Обчищал дачи под Харьковом: воришка выносил все (ФОТО)

Полиция задержала рецидивиста, который специализировался на кражах из домов.

Как сообщает ГУ Нацполиции, инофрмация от пострадавших начали поступать в дежурной службы отдела полиции № 3 Харьковского РУП № 1 в середине января. 
 
После получения информации правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. 
 
В результате кропотливой работы работники сектора криминальной полиции совместно с участковыми офицерами полиции установили и задержали злоумышленника.
 
Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый за имущественные преступления 31-летний житель поселка Покотиловка. 
 
Следователи доказали его причастность к совершению 6 краж из квартир граждан.
 
Во время досудебного расследования установлено, что мужчина заранее планировал свои преступления и проникал в домовладения и дачные дома, отжимая или разбивая окна. 
 
Злоумышленник похищал бытовую технику, инструменты - все, что попадало в поле зрения. 
 
Согласно выводам судебно-товароведческой экспертизы потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму около 15 000 гривен.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.  185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступлений. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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