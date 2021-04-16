16.04.2021 16:39

Поджог сухостоя: виновник может сесть на десять лет (ФОТО)

Полиция предупреждает: за сжигание сухой растительности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Чаще всего поджоги значительно усиливают загрязнение атмосферы, наносят существенный вред окружающей среде, негативно влияющих на здоровье населения.

На днях две малолетние жительницы Змиевского района играли со спичками и зажгли траву. Когда огонь начал расходиться в разные стороны, они испугались и убежали. Через опрометчивый поступок девушек спасатели два дня боролись с пожарами в экосистеме района.

К сожалению, такие случаи не единичны. Наиболее частой причиной возгораний сухостоя является человеческий фактор. Выжигание сухой травы возле двора может привести к масштабной пожара. А это прямая угроза жизни людей, их домам, растительном и животном миру.

Поэтому работники полиции призывают жителей области быть осторожными и осторожными на природе, а также напоминают об административной и уголовной ответственности за выжигание сухой растительности.

За самовольное выжигание растительности или ее остатков статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа на граждан от 3060 до 6120 гривен, в отношении должностных лиц - от 15300 до 21420 гривен.

За уничтожение или повреждение объектов растительного мира предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности и отсутствии провоцируйте пожара в природных экосистемах. Следуйте действующего законодательства, будьте ответственны, берегите природу!