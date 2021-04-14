Главная Новости Криминал и происшествия С марихуаной через "зеленый коридор". На Гоптовке задержали мужчину с травкой
14.04.2021  13:43   

С марихуаной через "зеленый коридор". На Гоптовке задержали мужчину с травкой

В пункте пропуска "Гоптовка" гражданин Украины пытался провезти марихуану через таможенную границу Украины.

При проведении таможенного досмотра автомобиля, следовавшего по "зеленому коридору"; в направлении из РФ в Украину, служебная собака таможни сработала на вещи одного из пассажиров авто. В частности, на правый карман куртки.

Во время осмотра пачки сигарет, на дне под фольгой было обнаружено вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения. предположительно каннабис.

Указанными действиями мужчина нарушения таможенные правила, предусмотренные ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины.

В отношении нарушителя составлен протокол, вещество изъято на экспертизу.

Напомним, СБУ разоблачила группировку, занимавшуюся контрабандой через РФ в ОРДО наркотических средств метадон и сильно действующего лекарственного средства димедрол.

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  марихуана, каннабис, таможня, гоптовка
 
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