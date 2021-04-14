С марихуаной через "зеленый коридор". На Гоптовке задержали мужчину с травкой

В пункте пропуска "Гоптовка" гражданин Украины пытался провезти марихуану через таможенную границу Украины.
При проведении таможенного досмотра автомобиля, следовавшего по "зеленому коридору"; в направлении из РФ в Украину, служебная собака таможни сработала на вещи одного из пассажиров авто. В частности, на правый карман куртки.
Во время осмотра пачки сигарет, на дне под фольгой было обнаружено вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения. предположительно каннабис.
Указанными действиями мужчина нарушения таможенные правила, предусмотренные ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины.
В отношении нарушителя составлен протокол, вещество изъято на экспертизу.
Напомним, СБУ разоблачила группировку, занимавшуюся контрабандой через РФ в ОРДО наркотических средств метадон и сильно действующего лекарственного средства димедрол.
Комментариев: 0
Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
Погоду будет определять холодный фронт циклона Xander. Поэтому в дневные часы ждем дождь и грозы. Температура воздуха пока существенных изменений не претерпит.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
влажность:
давление:
ветер: