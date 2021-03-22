22.03.2021 17:31

Наркотики в детских игрушках и колясках. СБУ разоблачила группировку, занимавшуюся контрабандой наркотиков (ФОТО)

Злоумышленники организовали устойчивый канала контрабандного перемещения через таможенную границу Украины сильнодействующих лекарственных средств и особо опасных наркотических средств.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что злоумышленники организовали канал незаконного перемещения в временно оккупированных районов Донецкой области через территорию Российской Федерации наркотических средств метадон и сильно действующего лекарственного средства димедрол.



К месту назначения наркотики доставлялись через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров и товаров в оккупированный Донецк, под видом обычных бытовых посылок. Перемещение запрещенных товаров осуществлялось в пунктах пропуска «Гоптовка» Харьковской области и «Меловое» Луганской области, а в оккупированных районов Украины - через неконтролируемые участки государственной границы. Так, указанные наркотики скрывали в товарах для детей: игрушках, колясках и тому подобное.





В общем с момента документирования противоправной деятельности предвзято контрабандное перемещение более 2 кг метадона и димедрола.



20 марта 2021 злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении по фактам вышеуказанных преступлений.



Областной прокуратурой согласовании ходатайства в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.





Досудебное расследование проводится следователями СО УСБУ в Харьковской области за процессуального руководства областной прокуратуры.



Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.