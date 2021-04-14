14.04.2021 11:15

Харьковские пожарные спасли от огня зайчонка на кладбище

Харьковские пожарные спасли маленького зайчонка, который попал в эпицентр пожара.

Во время тушения сухостоя на территории 17-го городского кладбища, пожарные заметили в горящих кустах зайчонка. Спасатели оперативно извлекли его из огненной ловушки и отнесли в безопасное место в ближайшей лесополосе.

Спасатели напоминают, самовольное выжигание сухой растительности и ее остатков наносит природе непоправимый ущерб.

Подавляющее большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем или же умышленного поджога сухостоя, а ветреная погода способствует быстрому распространению огня.

Напомним, 12 апреля в с. Осиново Купянского района «на горячем» попался мужчина, который самовольно выжигал сухую траву, камыш и другую естественную растительность.