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13.04.2021  10:43   

Спасатели ГСЧС ловят поджигателей травы

В течение 12 апреля пожарные Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области 79 раз привлекались к тушению кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила более 68 га.

Подавляющее большинство пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем или же умышленного поджога сухостоя, а ветреная погода способствовала быстрому распространению огня.

С принятием закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий», представители ДСНС имеют более действенные инструменты в борьбе с поджигателями сухостоев.

Так, 12 апреля в с. Осиново Купянского района «на горячем» попался гражданин, который самовольно выжигал сухую траву, камыш и другую естественную растительность. Инспекторами Купянского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области данная противоправная деятельность была зафиксирована и на нарушителя составлен протокол по ст.77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере от 3060 до 6120 гривен.

Накануне Балаклейские спасатели также составили подобный протокол на поджигателя, который жег сухостой в г.. Балаклея.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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