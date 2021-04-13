13.04.2021 10:43

Спасатели ГСЧС ловят поджигателей травы

В течение 12 апреля пожарные Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области 79 раз привлекались к тушению кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила более 68 га.

Подавляющее большинство пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем или же умышленного поджога сухостоя, а ветреная погода способствовала быстрому распространению огня.



С принятием закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий», представители ДСНС имеют более действенные инструменты в борьбе с поджигателями сухостоев.



Так, 12 апреля в с. Осиново Купянского района «на горячем» попался гражданин, который самовольно выжигал сухую траву, камыш и другую естественную растительность. Инспекторами Купянского РО ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области данная противоправная деятельность была зафиксирована и на нарушителя составлен протокол по ст.77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере от 3060 до 6120 гривен.



Накануне Балаклейские спасатели также составили подобный протокол на поджигателя, который жег сухостой в г.. Балаклея.