13.04.2021 17:19

Карантин: копы шерстят транспорт, парки, рынки и развлекательные заведения (ФОТО)

Полицейские Харьковщины следят за соблюдением карантинных мероприятий на территории города и области.

Как сообщает ГУ Нацполиции, ежедневно правоохранители отрабатывают территории обслуживания с целью контроля за выполнением требований и запретов, определенных постановлением Кабинета Министров Украины.

Профилактические мероприятия проводятся в местах отдыха граждан, на рынках, в заведениях питания и торговли, развлекательных заведениях, на маршрутах общественного транспорта.

По словам участкового инспектора полиции Харьковского районного управления полиции № 1 Ивана Выхристюка, во время проверок полиция в первую очередь, проводит разъяснительную работу с гражданами, владельцами и работниками учреждений торговли и общественного питания. Лишь в случае систематического нарушения законодательства в отношении правонарушителей составляются административные протоколы.

С начала перевода Харьковщины до «красной» зоны карантинных ограничений полицейские составили 44 админпротоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли 112 постановлений по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нахождение в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Полиция Харьковщины призывает граждан быть ответственными, обязательно придерживаться определенных карантинных правил ради сохранения своей жизни и жизни окружающих.

Напомним, с 11 апреля Харьковскую область отнесен к «красной зоны» карантинных ограничений и полиция активизировала работу, направленную на недопущение распространения заболевания жителей региона, защите здоровья и безопасности людей. За нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным болезням законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.