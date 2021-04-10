10.04.2021 20:13

Харьковские спасатели вытащили из водоема 55-летнюю женщину, которая тонула (ВИДЕО)

10 апреля в 16:45 на номер «101» поступило сообщение о том, что, в водоеме сточных вод напротив дома 18 по переулку Василия Клочкова города Харькова, тонет женщина.

Об этом сообщили в областном ГУ ГСЧС.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что на расстоянии примерно 10 метров от берега в воде находится женщина и просит помощи. Приблизительная глубина водоема составляла 11 метров. Одновременно с подготовкой спасательной лодки было решено вплавь добраться до утопающей. Командир отделения-водитель Николай Турчинов и начальник караула 8-й пожарно-спасательной части Сергей Белоус прыгнули в ледяную воду, подплыли к женщине и, поддерживая, вытащили ее на берег.

55-летнюю женщину осмотрели медики экстренной медицинской помощи и госпитализировали с диагнозом «состояние после утопления и общее переохлаждение» в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.