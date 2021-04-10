Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские спасатели вытащили из водоема 55-летнюю женщину, которая тонула (ВИДЕО)
10.04.2021  20:13   

Харьковские спасатели вытащили из водоема 55-летнюю женщину, которая тонула (ВИДЕО)

10 апреля в 16:45 на номер «101» поступило сообщение о том, что, в водоеме сточных вод напротив дома 18 по переулку Василия Клочкова города Харькова, тонет женщина.

 
Об этом сообщили в областном ГУ ГСЧС.
 
По прибытию на место вызова спасатели установили, что на расстоянии примерно 10 метров от берега в воде находится женщина и просит помощи. Приблизительная глубина водоема составляла 11 метров. Одновременно с подготовкой спасательной лодки было решено вплавь добраться до утопающей. Командир отделения-водитель Николай Турчинов и начальник караула 8-й пожарно-спасательной части Сергей Белоус прыгнули в ледяную воду, подплыли к женщине и, поддерживая, вытащили ее на берег.
 
55-летнюю женщину осмотрели медики экстренной медицинской помощи и госпитализировали с диагнозом «состояние после утопления и общее переохлаждение» в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  спасатели, женщина, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.04 Криминал и происшествия Спасатели взломали дверь квартиры, чтобы медики смогли добраться к больному 06.04 Криминал и происшествия Под Харьковом бригада спасателей взломала дверь квартиры, в которой находилась беспомощная женщина 05.04 Криминал и происшествия 656 выездов. Спасатели рассказали про свою "горячую" неделю
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 